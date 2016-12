HTC Vive 2 już na styczniowych targach CES?

Jak donosi agencja prasowa Central News Agency z siedzibą w Tajpei, tajwański producent szykuje się do oficjalnej prezentacji drugiej generacji gogli HTC Vive. Miałaby ona się odbyć już w przyszłym tygodniu, podczas targów CES w Las Vegas. Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, powinniśmy spodziewać się sporych udogodnień. Przede wszystkim HTC Vive 2 mają być bezprzewodowe, co znacznie zwiększy wygodę korzystania. Nowa wersja ma być ponadto wyposażona w dwa wyświetlacze 4K o odświeżaniu równym 120 Hz (aktualnie jest to 90 Hz). Raport wskazuje także na 10-procentową obniżkę cen gogli w Chinach, co może istotnie wskazywać na zapowiedź nowej generacji.