AMD prezentuje technologię FreeSync 2!

Cechami szczególnymi monitorów z technologią FreeSync 2 będą szybko reagujące, jasne piksele, znakomite poziomy czerni oraz obsługa szerokiego gamutu kolorów pozwalające wyświetlać treści stworzone z wykorzystaniem HDR (High Dynamic Range)1. Ponadto wszystkie monitory zgodne z FreeSync 2 będą obsługiwać technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu gracze będą mogli cieszyć się kompletnym rozwiązaniem gotowym do gry od razu po podłączeniu bez potrzeby dostosowywania ustawień w oprogramowaniu lub panelu monitora. „Gracze przemówili i uczynili z technologii FreeSync dominujący wybór oraz definitywnie ustanowili z niej standard branżowy dla płynnej, pozbawionej zacięć rozgrywki. — powiedział Scott Herkelman, wiceprezes i główny menedżer odpowiedzialny za gry w Radeon Technologies Group w AMD. — Radeon FreeSync 2 to pierwsza w swoim rodzaju technologia, która łączy obsługę HDR z dynamiczną kontrolą odświeżania i to w sposób nie wymagający w ogóle udziału użytkownika i działający od razu po połączeniu, dzięki czemu jakość rozgrywki jest automatycznie wyższa w momencie, gdy odpowiednie treści są wyświetlane.” Współczesne formaty nośników HDR zostały pierwotnie zaprojektowane dla filmów i wideo w telewizorach, w których mapowanie tonów kolorów jest realizowane przez ekran, co prowadzi często do nieakceptowalnie wysokich opóźnień w grach. Nowe API firmy AMD dla FreeSync 2 oferuje alternatywę, która przenosi obciążenie na wydajny układ graficzny Radeon i tym samym umożliwia grze bezpośrednią kontrolę nad luminacją, kontrastem i zakresem wyświetlanych kolorów na ekranie. Technologia Radeon FreeSync 2 oferuje dwukrotnie większy zakres dostępnej jasności i kolorów niż standard sRGB2. „Samsung od zawsze doceniał technologię FreeSync i to właśnie dlatego współpracowaliśmy z AMD od samego początku. — powiedział Andrew Sivori, wiceprezes w dziale marketingu konsumenckiego IT w firmie Samsung. — Uważamy, że gracze zasługują na absolutnie najlepsze możliwości i jesteśmy niezwykle podekscytowani widząc, jak AMD udoskonala tę technologię. FreeSync 2 łączy najwyższą jakość i bogactwo zapewniane przez HDR z wolną od zacięć i rozdarć rozgrywką, z jakiej FreeSync jest znane. Cieszymy się mogąc współpracować z AMD w celu implementacji najnowszej wersji tej technologii w przyszłych produktach Samsung.” Technologie FreeSync i FreeSync 2 będą koegzystować, aby zapewnić szeroki wybór graczom. Wszystkie karty graficzne Radeon zgodne z FreeSync będą obsługiwać także FreeSync 2, w tym także modele Radeon z serii RX z rodziny Polaris, które obsługują standard DisplayPort3 HBR3 i rozdzielczości UltraHD przy odświeżaniu ponad 60 Hz. Wielu producentów ekranów przygotowuje produkty do zatwierdzenia zgodności z FreeSync 2.