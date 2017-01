AOC prezentuje ultraszeroki monitor z G-Sync

AG352UCG oparto na matrycy MVA o promieniu zakrzywienia 2000 mm. Jej przekątna wynosi 35 cali, a rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli przy częstotliwości odświeżania 100 Hz. Jest to monitor ultrapanoramiczny (21:9), charakteryzujący się pełnym pokryciem palety barw sRGB. Z myślą o graczach zaimplementowano w nim poniższe technologie: NVIDIA G-SYNC dla wyeliminowania rozrywania obrazu,

dla wyeliminowania rozrywania obrazu, NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB) redukującą rozmycie obrazu,

(ULMB) redukującą rozmycie obrazu, Shadow Control rozświetlającą najciemniejsze obszary w grach, bez wpływu na resztę wyświetlanej sceny,

rozświetlającą najciemniejsze obszary w grach, bez wpływu na resztę wyświetlanej sceny, Low Blue Light zmniejszającą ilość emitowanego potencjalnie szkodliwego niebieskiego światła,

zmniejszającą ilość emitowanego potencjalnie szkodliwego niebieskiego światła, Flicker Free minimalizującą migotanie obrazu. Monitor dysponuje sterowalnym podświetleniem tylnej oraz dolnej części obudowy. Użytkownik może wybrać pomiędzy trzema stopniami iluminacji w kolorze zielonym, czerwonym lub niebieskim, albo całkowicie wyłączyć diody. Solidna metalowa podstawa Ergo Base pozwala na obracanie panelu w poziomie (swivel) oraz regulację jego wysokości i kąta nachylenia. Na jej zwieńczeniu znajduje się uchwyt ułatwiający przenoszenie całego monitora. Ceny i dostępność: Sugerowana cena monitora AOC AG352UCG wynosi 3 899 zł brutto. Do sprzedaży trafi w marcu br. Specyfikacja techniczna Model AG352UCG Typ matrycy MVA Rozmiar matrycy 35" (88,98 cm) Format ekranu 21:9 Rozdzielczość natywna 3440x1440@100Hz Maks. jasność podświetlenia (cd/m²) 300 Liczba wyśw. kolorów 16,7 mln Pokrycie palety barw 100% sRGB Kontrast statyczny 2 000:1 Szczytowy kontrast dynamiczny 50 000 000:1 Czas reakcji GtG 4 ms Złącza obrazu DisplayPort, HDMI Kąty widzenia 178° w poziomie i pionie Dodatkowe funkcje - NVIDIA G-SYNC - NVIDIA Ultra Low Motion Blur - Flicker Free - Low Blue Light - Shadow Control - Hub USB 3.0 - podświetlenie obudowy - wieszak na słuchawki - otwory VESA 100 x 100 - podstawa Ergo Base - zgodność z zabezpieczeniem Kensington Pobór energii elektrycznej 70 W Promień zakrzywienia matrycy 2 000 mm Moc głośników 2 W Obrót podstawy Od -30° do 30° Pochylenie Od -5,5° do 29° Regulacja wysokości 120 mm Wymiary z podstawką (szer., wys., głęb.) 847 x 587 x 266,45 mm Waga (bez opakowania) 11,8 kg Gwarancja: Wszystkie modele monitorów AOC podlegają 3-letniej gwarancji producenta.