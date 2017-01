Apple i Zeiss pracują ponoć nad zupełnie nowym produktem

Jak wynika z informacji zdobytych przez Roberta Scoble’a, znanego dziennikarza, które pozyskał od jednego z pracowników Zeissa, firma ta nawiązała współpracę z Apple’em. Jej celem jest stworzenie gogli do rzeczywistości rozszerzonej, które mają zostać zapowiedziane jeszcze w tym roku. To nie pierwsza plotka na temat gogli AR od Apple’a. Gdy Snapchat zaprezentował swoje Spectacles, wiarygodne źródła również twierdziły, że twórcy iPhone’a planują zaprezentować coś podobnego. Co więcej, Tim Cook, prezes Apple’a, już kilkukrotnie wyraził „zainteresowanie” rzeczywistością rozszerzoną. Apple od długiego czasu nie jest w stanie przykuć uwagi konsumentów żadnym nowym produktem, opierając swój sukces na iPhonie i powiązanych z nim usługami. iPhone jednak odnotowuje coraz większe spadki w sprzedaży. Gogle AR mogą być właśnie tym, czego Apple potrzebuje, by utrzymać swoją pozycję wśród liderów rynku.