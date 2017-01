Dell Canvas - olbrzymi tablet dla cyfrowych artystów

Design Dell Canvas także odstaje od smukłej formy Surface Studio. 27-calowy ekran posiada grube ramki, które nadają urządzeniu toporny wygląd, ale jednocześnie zapewniają też podparcie rąk. Tablet może leżeć na płasko i zastępować nam wówczas klawiaturę lub inne narzędzia, ale równie dobrze możemy go także ustawić pod kątem 45-stopni, by rysować na nim jak na szkicowniku. Dell sugeruje, że table nie tyle zastąpi nam monitor, co będzie jego dodatkowym wsparciem. Ekran o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli pokryty jest szkłem Gorilla Glass i oferuje pełne pokrycie palety barw AdobeRGB oraz jasność na poziomie 280 cd/m2. Sprzęt podłączymy za pomocą złącz mini-HDMI, mini-DisplayPort lub USB typu C z obsługą DisplayPort. Podobnie jak w przypadku Surface Studio, tak i tutaj znajdziemy dodatkowe akcesoria - stylus oferujący 2048 punktów nacisku oraz Dell's Totem, czyli fizyczne pokrętło, które możemy przyczepić w dowolnym punkcie na ekranie i wykorzystywać jako dodatkowy kontroler interfejsu (niestety nie zapowiedziano kompatybilności z pakietem Adobe). Dell Canvas ma pojawić się w kwietniu w sprzedaży, jednak producent nie zdradził jeszcze ceny urządzenia.