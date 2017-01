Icaros - maszyna do ćwiczeń połączona z VR

Zapomnijcie o bieganiu na bieżni czy pedałowaniu na rowerku stacjonarnym i oglądaniu telewizji. Icarus pozwoli Wam wykonywać o wiele bardziej efektywne ćwiczenie - tzw. deskę - przenosząc Was równocześnie do wirtualnej rzeczywistości. Po wejściu do maszyny i założeniu gogli VR zmieniamy pozycję ze stojącej na horyzontalną. Przy pomocy ruchów ciała przechylamy się w różnych kierunkach, co z kolei przekłada się także na sterowanie w grach. Te nie przypominają żadnych wysokobudżetowych hitów, ale mają za zadanie wywoływać określone symulacje. Przykładowo będziemy mogli poczuć się, jakbyśmy szybowali w powietrzu, nurkowali w głębinach, skakali ze spadochronu czy jeździli motocyklem. Według relacji dziennikarzy DailyMail, którzy mieli okazję testować urządzenie, Icarus tylko wydaje się bardzo skomplikowany w obsłudze. Maszyna jest wygodna, sprawia dużo frajdy, ale także czuć po niej efekty treningu. Icarus nie jest jeszcze dostępny na rynku komercyjnym, ale raczej nie prędko zobaczymy go w domach. Zestaw razem z Samsungiem Gear VR ma kosztować około 8000 dolarów.