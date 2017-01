Lenovo New Glass C200 - monokular AR dla biznesu

Pracownicy z branż takich jak budownictwo, przemysł czy medycyna często posiłkują się obszerną dokumentacją, planami i schematami. Okulary AR pozwolą na ich przeglądanie bez użycia rąk. Lenovo New Glass C200 to inteligentny monokular, który identyfikuje obiekty świata rzeczywistego przy użyciu sztucznej inteligencji. Produkt ten składa się z dwóch głównych części: monokularu ważącego 60g i jednostki kieszonkowej. Po pobraniu do smartfonu aplikacji New Glass i podłączeniu do niego jednostki kieszonkowej można zapewnić systemowi Lenovo New Glass C200 większą moc obliczeniową oraz łączność LTE. W komplecie znajdują się także akcesoria umożliwiające zamocowanie jednostki kieszonkowej na pasku lub noszenie jej w kieszeni. New Glass C200 umożliwia gromadzenie informacji z pola widzenia, przekazywanie szczegółowych wskazówek i instrukcji naprawy, identyfikację niedziałającego sprzętu oraz rozwiązywanie problemów

wraz ze zdalnym współpracownikiem bez zajmowania rąk. rozpoznaje około 20 rodzajów obiektów, takich jak schematy budynków na obrazie rzeczywistym oraz wykorzystuje oprogramowanie AI pod nazwą Lenovo NBD Martin do identyfikacji oglądanych obrazów i oznaczania ich etykietami, prostopadłościanami ograniczającymi oraz adnotacjami. Oprogramowanie Lenovo NBD Martin umożliwia postrzeganie sceny lub obiektu przy użyciu wizji komputerowej, a następnie identyfikację obrazu w czasie rzeczywistym przy użyciu AI. Oprogramowanie analizuje dane pochodzące z inteligentnej kamery, czujników oraz historii zwyczajów użytkownika, a następnie łączy uzyskaną wiedzę z poleceniami głosowymi, gestami i naciśnięciami przycisków przez użytkownika, działając jako asystent AI. Lenovo zaprezentowało także platformę NBD Titan, która umożliwia tworzenie zawartości AR użytkownikom nie znającym się na programowaniu. Przy użyciu narzędzi AR Content Builder i Space Visitor użytkownicy mogą zanurzyć się w świecie AR i manipulować jego obiektami oraz je edytować. Ułatwi to na przykład remontowanie i planowanie wystroju wnętrz. Monokular ma pojawić się w sprzedaży w czerwcu br. Cena urządzenia nie została ujawniona.