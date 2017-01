Lenovo przedstawia własne gogle VR

Podczas targów CES Lenovo postanowiło zaprezentować niedziałający prototyp gogli VR. Urządzenie ma być nie tylko lekkie (350 g), ale też wygodne. Środek ciężkości gogli przesunięty został na czoło, co zapobiegnie uciskaniu nosa. Przydatną funkcją jest także specjalny zawias, który pozwoli odchylić nam ekran gogli bez ich ściągania, w razie gdybyśmy chcieli np. wymienić kontroler czy zerknąć na smartfona. Największą rewolucję ma jednak przynieść specyfikacja. Według chińskiego producenta możemy liczyć na lepszą jakość obrazu niż gogle konkurencji. Produkt Lenovo ma być wyposażony w dwa ekrany OLED o rozdzielczości 1440 x 1440 pikseli. To jednak nie wszystko. Z przodu urządzenia znajdziemy dwie kamery, które mają pomóc w rozpoznawaniu użytkownika w przestrzeni. W praktyce ma to działać tak, jak w przypadku HTC Vive, ale bez rozstawiania dodatkowych sensorów - użytkownik będzie mógł poruszać się fizycznie po pokoju, co przeniesie się na ruch w grze. Niewykluczone, że kamerki zostaną wykorzystane także w aplikacjach rozszerzonej rzeczywistości. Dobrą wiadomością jest także cena urządzenia. Lenovo celuje w półkę 300-400 dolarów, a więc przynajmniej o 100 dolarów niższą niż PlayStation VR i 200 dolarów niższą niż Oculus Rift. Gogle mają zadebiutować na rynku w tym roku.