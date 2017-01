Największy zakrzywiony monitor 4K wkrótce w Polsce

Pecetowi gracze docenią wysoki poziom ostrości i płynną gradację kolorów, które oferuje zastosowana w BDM4037UW matryca VA. Ogromny, zakrzywiony ekran 4K pozwala na przeglądanie kilku serwisów internetowych jednocześnie i korzystanie ze streamingu wideo równocześnie. Możliwość podłączenia do monitora PHILIPS konsol nowej generacji jest dodatkowym atutem, szczególnie w tych domach, gdzie zwyczaj oglądania tradycyjnej telewizji zaniknął lub został zastąpiony przez telewizję internetową. Nowy monitor PHILIPS wyróżnia się także niskim parametrem Input Lag (na poziomie 4ms) – nieosiągalnym dla większości telewizorów. Wykorzystanie trybu MultiView i funkcji Picture-by- Picture (PBP) z możliwością podłączenia do BDM4037UW aż czerech źródeł obrazu otwiera duże możliwości przed fotografami, projektantami stron WWW, czy osobami zajmującymi się montażem materiałów wideo. Każde z podłączonych urządzeń może wyświetlać obraz na wydzielonym fragmencie 40-calowego ekranu 4K. Sprawia to, że monitor nadaje się również do wyspecjalizowanych zadań, takich jak choćby monitoring. PhilipsBDM4037UW wyposażony został w komplet portów (VGA, 2 x HDMI z obsługą MHL oraz 2 x

DisplayPort). Dodatkowo oferuje aktywny, czteroportowy hub USB 3.0 z funkcją szybkiego ładowania.

Wbudowane głośniki stereofoniczne 2 x 5 W są w stanie zapewnić podstawowe funkcje multimedialne

monitora. Z myślą o ochronie wzroku, model BDM4037UW wyposażony został w technologię Flicker-free, korygującą jasność ekranu oraz ograniczającą jego migotanie. Użytkownik może też skorzystać z rozwiązania SmartImage, opracowanego przez PHILIPS i pozwalającego na proste dostosowanie parametrów obrazu do wyświetlanych na ekranie treści. Monitor już wkrótce pojawi się w polskich sklepach w cenie 2979 zł. Sprzęt zostanie objęty trzyletnią gwarancją producenta w systemie door-to-door.