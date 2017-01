Panasonic prezentuje dwa nowe, przenośne projektory!

Nowe rozwiązania projekcyjne Panasonic obejmują serię interaktywnych urządzeń 3LCD. Linia PT-TW351R składa się z czterech modeli o ultrakrótkiej ogniskowej, które pozwalają wyświetlać 80-calowy obraz z bardzo bliskiej odległości od ekranu 75 cm. Dzięki temu sylwetka prowadzącego nie zasłania światła projektora. Z kolei interaktywne funkcje urządzeń umożliwiają dodawanie treści do wyświetlanych obrazów za pomocą interaktywnego pisaka lub wskaźnika. Można je później z łatwością zapisać na komputerze i udostępnić innym osobom. W skład nowej serii wchodzą projektory PT-TW351R i PT-TW350 (o rozdzielczości WUXGA i jasności 3300 lm), PT-TX410 (o rozdzielczości XGA i jasności 3 800 lm ) oraz PT-TX320 (o rozdzielczości XGA oraz jasności 3200 lm). Urządzenia oferuję wysoki współczynnik kontrastu o wartości 16 000:1 zapewniający doskonałe odwzorowanie tekstu. Co więcej, umożliwiają 10 000 godzin pracy bez konserwacji w trybie Eco, co przekłada się na znaczące obniżenie ogólnych kosztów użytkowania. Panasonic wprowadził także serię lekkich projektorów o nazwie PT-LB423, która składa się z sześciu urządzeń o jasności od 3600 do 4100 lumenów oraz rozdzielności WXGA i XGA. Dzięki niewielkiej wadze zaledwie 2,9 kg, modele PT-LW373 i PT-LB423 doskonale sprawdzają się jako urządzenia przenośne. Dodatkową zaletą tej serii jest regulowany zoom optyczny 1,2x, który pozwala na ustawienie projektora w różnych odległościach od ekranu. Obie serie oferują przewodowy terminal LAN oraz port USB, do którego podłączyć można opcjonalny moduł ET-WML100. Ten drugi umożliwia bezprzewodowe uruchomienie projekcji z ekranu komputera z systemem Windows, a także z urządzeń z systemem iOS i Android, jeśli zostało na nich wcześniej zainstalowane odpowiednie bezpłatne oprogramowanie. W przypadku urządzeń z systemem Windows należy skorzystać z oprogramowania Presenter Light 1.0. Umożliwia ono wyświetlanie zdjęć, filmów i dowolnych dokumentów, w tym plików PDF lub Power Point bezpośrednio z komputera. Z kolei dla urządzeń z systemem iOS lub Android dostępna jest aplikacja VueMagic, która pozwala na projekcję zdjęć i niektórych dokumentów, w tym plików PDF. Oba rozwiązania pozwalają na jednoczesne wyświetlanie obrazu z czterech urządzeń. - Dzięki bardzo cichej pracy, na poziomie 28 db, obie serie doskonale sprawdzą się w salach wykładowych i konferencyjnych. Problemu nie stanowi nawet prezentacja w jasnych pomieszczeniach. Dzięki funkcji Daylight View Lite, którą można aktywować zdalnie, projektory zapewniają komfortowe warunki wizualne podczas prezentacji przy dziennym świetle. Dodatkową zaletą jest również prosta i szybka instalacja, która pozwala błyskawicznie uruchomić prezentację – mówi Magdalena Przasnyska, Senior Sales and Marketing Manager w Panasonic. Projektory z serii PT-TW351R i PT-LB423 dostępne są w sprzedaży u autoryzowanych dystrybutorów Panasonic od stycznia 2017 roku. Więcej informacji na temat profesjonalnych systemów wizualnych Panasonic można uzyskać na stronie: http://business.panasonic.pl/systemy-wizualne.