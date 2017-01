Panie i panowie, oto HDMI 2.1!

HDMI 2.1 to obsługa bardzo wysokich rozdzielczości, sięgających nawet 10K. Pojawi się też usprawniona obsługa HDR i możliwość wyświetlania nawet 120 klatek na sekundę przy wyżej wspomnianym 10K. Ważnym usprawnieniem jest też tryb pracy Game Mode VRR, oferujący zmienne tryby odświeżania, dzięki czemu zniknie w grach rwanie obrazu znane z trybu pracy V-sync. Oprócz tego pojawi się eARC (Enhanced Audio Return Channel), który obsługuje obiektowe miksowaie dźwięku. A to oznacza, że twórcy mogą wskazywać miejsca w pokoju z którego dźwięk ma się wydobywać, zamiast wskazywać numer kanału, tak jak w systemach typu Dolby 5.1. Innymi słowy, rozstawianie głośników w odpowiednich miejscach ma stracić zna znaczeniu. Przepustowość HDMI 2.1 to 48 Gb/s, a więc jeszcze wyższa od Thunderbolta 3. Pierwsze urządzenia obsługujące ten standard mają się pojawić pod koniec roku.