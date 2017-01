Razer pokazuje niesamowity projektor dla graczy

«» Project Ariana zamienia twój cały pokój w świat gry, w której uczestniczysz. Uzupełnia to, co widzisz na ekranie monitora, wykorzystując nasze widzenie peryferyjne do większego wciągnięcia się w grę. Projektor przypomina nieco zarzucony przez Microsoft projekt IllumiRoom. System Ariany skanuje nasz pokój za pomocą dwóch kamer 3D, by móc jak najlepiej wykorzystać dostępne płaszczyzny i panujące oświetlenie i dostosować projekcję do miejsca, w którym operuje. Urządzenie ma też certyfikat jakości THX. Na razie nie wiadomo, czy pomysł ten przerodzi się w gotowy do kupienia produkt.