AOC przedstawia dwa nowe zakrzywione monitory

AG322QCX wyświetla obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli (QHD) na 32 calach. calach. Z kolei AG272FCX zapewnia rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (Full HD) na 27 calach. Oba wspierają technologię AdaptiveSync, zapobiegającą efektowi rozrywania obrazu. Nowe monitory od AOC zostały wyposażone w podświetlenie dolnej oraz tylnej części obudowy.Użytkownik ma do wyboru trzy stopnie iluminacji w trzech kolorach – zielonym, czerwonym lub niebieskim. Istnieje również możliwość wyłączenia diod. Do obsługi menu ekranowego oraz szybkiego przełączania profili obrazu służy dołączony do zestawu pilot QuickSwitch. Całości dopełnia metalowa podstawa, która pozwala na obracanie panelu w poziomie oraz regulację jego kąta i wysokości nachylenia. Sugerowana cena monitora AOC AG322QCX wynosi 2 579 zł brutto, natomiast AG272FCX został wyceniony na 1 939 zł brutto. Oba modele trafią do sprzedaży w maju br.