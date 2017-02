ART prezentuje nowe, tanie projektory kinowe

ART Z2001 to projektor przeznaczony do użytku domowego, model Z3000 sprawdzi się w zastosowaniach biurowych. Przede wszystkim mogą zainteresować osoby, które od dłuższego czasu myślały o zakupie projektora, ale ograniczeniem był posiadany budżet. Oba urządzenia powinny sprawdzić się zarówno podczas oglądania filmów, seriali czy wydarzeń sportowych, jak i podczas wyświetlania bajek dla dzieci bezpośrednio z YouTube’a. Model ART Z2001 wyświetla obraz o maksymalnej przekątnej 120 cali. Wyposażony jest w porty HDMI/USB/VGA/AV/TV oraz wyjście audio w postaci gniazda mini-jack 3,5 mm. Jego wymiary to 210x145x87 mm, a waga wynosi 1 kg. Obraz o jasności 1000 lumenów prezentowany jest w rozdzielczości 800x480 pikseli i charakteryzuje się współczynnikiem kontrastu 1000:1. Projektor ART Z3000, ustawiony w odległości 4,9 m od ściany, wyświetli obraz o przekątnej 140 cali w rozdzielczości 1200x800 pikseli. Komunikacja odbywa się, podobnie jak w przypadku niższego modelu, za pośrednictwem portów HDMI/USB/VGA/AV/TV oraz gniazda mini-jack 3,5 mm. Jego wymiary to 336x263x118 mm, przy wadze 3,5 kg. Jasność lampy to 2800 lumenów, a współczynnik kontrastu wynosi 1500:1. Oba modele posiadają wbudowany tuner DVB-T, dzięki czemu można wyświetlać dostępne kanały telewizyjne, bez potrzeby stosowania zewnętrznych przystawek. Oba posiadają także port podczerwieni i dedykowanego pilota. Nowe projektory ART wyposażono w regulację wysokości oraz trapezową korekcję obrazu. Wspierają one wszystkie najpopularniejsze formaty audio-wideo. Ich konstrukcje oparto o lampy LED, których żywotność szacowana jest na kilkadziesiąt tysięcy godzin. Projektory ART Z2001 i ART Z3000 posiadają 24-miesięczną gwarancję producenta, realizowaną za pośrednictwem polskiego dystrybutora, firmy Multioffice z Krakowa. Sugerowana cena detaliczna modelu ART Z2001 wynosi 599 PLN brutto, a wersji ART Z3000 1099 PLN brutto.