Dwa nowe zestawy z PlayStation VR

W przyszłym tygodniu na sklepowych półkach amerykańskich sklepów pojawią się dwa nowe zestawy z goglami PlayStation VR. W każdym z nich znajdziemy kamerkę, dwa kontrolery Move, gogle oraz jedną z dwóch gier - PlayStation VR Worlds lub Until Dawn: Rush of Blood. Pojedyncza cena takiego zestawu została ustalona na 499 dolarów. W bezpośrednim przeliczeniu to około 2000 zł. Za ten sam zestaw w Polsce, tylko złożony samodzielnie musimy na ten moment zapłacić 2600 zł. Jeśli oferta trafi również do naszego kraju i zostanie utrzymana w równie niskiej cenie, nowi nabywcy PS VR będą mogli sporo zaoszczędzić.