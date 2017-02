Facebook zamyka stoiska prezentujące Oculus Rifta

Facebook przeprowadza właśnie operację zamknięcia 200 z 500 stoisk w sklepach Best Buy. Pracownicy sklepu potwierdzili, że sprzęt nie cieszył się takim oczekiwaniem, jakiego można by było się spodziewać - mijały dni, kiedy żaden z klientów nie prosił o prezentację. Rzeczniczka Oculusa powiedziała, że zamknięcia są spowodowane "zmianami sezonowymi": - Wprowadzamy pewne zmiany sezonowe i aktualnym priorytetem jest przeprowadzanie pokazów w największych sklepach Best Buy. (...) Nadal uważamy, że najlepszą metodą na zrozumienie tego, czym jest VR jest wypróbowanie technologii na żywo. Mamy zamiar prezentować sprzęt podczas regularnych wydarzeń w różnych miejscach, nie tylko w sklepach. Jeden z pracowników sklepu przyznał, że w wyniku błędów w oprogramowaniu dem technologicznych stworzonych z myślą o prezentacjach użytkowanie Oculusa często było niemożliwe. - "Nie naciskali nas na sprzedaż. Głównym celem było sprawienie, by ludzie po prostu mówili o Oculusie" - wyjaśnił inny pracownik ze sklepu Best Buy w Teksasie. Ciekawe czy decyzja Facebooka ma jakiś związek z przegraną ostatnio sprawą z Zenimaxem...