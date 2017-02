Gear VR po liftingu

Kontroler o zaokrąglonym kształcie dla nowej wersji gogle Gear VR zapewniać ma wygodniejszą interakcję z oprogramowaniem przy zminimalizowanych ruchach ręki i głowy. Dodatkowo kontroler oferuje: Touchpad, który zapewnia szybszy wybór i interakcję z aplikacjami VR za pomocą różnorodnych ruchów, w tym m.in. wskazywania czy przeciągania i upuszczania, natomiast Trigger pozwala na łatwiejsze uruchomienie opcji w trakcie gry.

Przyciski Home, Volume i Back – Dzięki podstawowym przyciskom sterującym użytkownicy mają pod ręką to, czego potrzebują, i dzięki temu mogą się skupić na wciągającej rzeczywistości wirtualnej.

Pasek na nadgarstek – Nawet przy bardzo aktywnym ruchu pasek na nadgarstek zapewniać ma pewny uchwyt. Gear VR z kontrolerem wyposażono w 42 mm soczewki o polu widzenia 101 (FOV), a także w technologię korekty zniekształceń, aby uniknąć choroby lokomocyjnej. Samsung Gear VR z kontrolerem będzie wyposażony w port micro USB i USB typu C, a także pasek utrzymujący kontroler gdy nie jest on używany. Najnowszy model Samsung Gear VR jest kompatybilny z Galaxy S7, S7 Edge, Galaxy S6 Edge+, S6, S6 Edge oraz Galaxy Note5. Specyfikacja urządzenia Samsung Gear VR z kontrolerem Kontroler Wymiary i Waga 345 g, 207,8 (szer.) x 122,5 (dł.) x 98,6 (wys.) mm / 345g Wymiary i Waga 108,1 x 48,1 x 38,2 mm / 64,3g Soczewki optyczne Φ42, FOV 101º x6.25 Sterowanie i funkcje Touchpad (z możliwością klikania), Trigger, przycisk Home, przycisk Back, przycisk Volume Czujniki Żyroskop, akcelerometr, czujnik zbliżeniowy Czujniki Żyroskop, akcelerometr, czujnik magnetyczny Kompatybilność z telefonem Galaxy S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge Bateria Bateria AAA 2ea (1000 mAh, średnio 2 g. dziennego korzystania przez 40