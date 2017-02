HTC pracuje nad mobilnymi goglami VR

W ciągu kilku następnych miesięcy mamy poznać nowe urządzenie HTC z segmentu VR. Z wywiadu udzielonego serwisowi CNET wynika, że chodzi tu o mobilne gogle, które będą kompatybilne z najnowszym flagowcem HTC U Ultra. Jednocześnie jednak urządzenie ma być zupełnie czymś innym niż konkurencyjny Gear VR.

Szczegółów nie ujawniono, ale być może chodzi tu o headset, który będzie posiadał własny ekran wysokiej rozdzielczości, ale bez pozostałych podzespołów - sercem urządzenia odpowiedzialnym za działanie byłyby właśnie smartfony.

HTC dobrze wie, że sam hardware to za mało by pozyskać nowych klientów, dlatego też zamierza rozwinąć cały ekosystem i zadbać o odpowiednie treści VR. Ciekawe tylko co to dokładnie oznacza i kiedy będziemy mogli spodziewać się zapowiedzianych nowości.