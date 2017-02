Masz ten model monitora LG? Może być wadliwy!

Wyświetlacz LG UltraFine 5K był promowany jako idealny dodatek do nowego MacBooka Pro. Niestety, okazał się mniej niż idealny. Klienci skarżyli się na migotanie obrazu czy nawet wyłączanie się i włączanie monitora. Początkowo LG nakazywał skarżącym się odsunięcie monitora na co najmniej pół metra od urządzenia emitującego fale radiowe związane z Wi-Fi. To się jednak nie spodobało klientom, którzy kupili urządzenie warte 800 funtów. LG z opóźnieniem, ale stanął na wysokości zadania i ogłosił, że nowe monitory są już pozbawione usterki, a stare będą nieodpłatnie naprawione na życzenie klienta.