Na PlayStation VR ponoć świetnie ogląda się filmy 3D

Nadchodzą dobre wiadomości dla fanów filmów 3D. Producenci telewizorów wycofali się z tej technologii, ale dalej na rynku znaleźć można sporo płyt Blu-Ray z filmami 3D. Wkrótce posiadacze konsol PS4 i gogli PS VR będą mogli w pełni cieszyć się trójwymiarowymi obrazami. Najnowsza aktualizacja ma przynieść wsparcie dla filmów Blue-Ray 3D, a także usprawnić tzw. tryb kinowy. Pierwsi betatesterzy zdążyli się już pochwalić swoimi opiniami w serwisie Reddit. Jeden z użytkowników pisze: " Wypróbowałem Przebudzenie mocy, Park Jurajski i Pacific Rim. Na razie jestem zadowolony z rezultatów. Uwielbiam oglądać filmy na moim telewizorze 3D, a tutaj jest znacznie lepiej, czego szczerze się nie spodziewałem. Jest tu bardzo blisko do doświadczenia 3D, jakie znamy z kina. Szczególnie w kwestii Przebudzenia mocy, które było bliskie temu co zapamiętałem z sali kinowej w IMAX-ie. Być może jakość obrazu nie jest tak ostra, ale zdecydowanie wiele zmieniło się na lepsze po aktualizacji." Z kolei inny użytkownik o nicku BeerGutNinja dodaje, że choć tryb kinowy został ulepszony, to głębia trójwymiarowego obrazu wcale nie jest tak wysoka, jak w trakcie sesji z telewizorem 3D. Wiele może zależeć jednak od wybranego filmu (w końcu nie we wszystkich filmach 3D jest równie łatwo zauważalne). Jesteśmy ciekawi jak sprawdzi się nowa funkcjonalność gogli. Oby Sony szybko opublikowało aktualizację.