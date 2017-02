NEC prezentuje InfinityBoard

Rozwiązanie InfinityBoard, oparte o monitory wielkoformatowe NEC UHD 65” I 84” z technologią dotykową Inglass, zapewnia płynną pracę przy użyciu rysika. Pozwala to użytkownikom na obsługę ekranu na wiele sposobów, co przekłada się na intuicyjny dotyk, interaktywne pisanie i wymazywanie dłonią. Oba ekrany oferują rozdzielczość Ultra HD. Duża powierzchnia robocza pozwala użytkownikom na tworzenie, opisywanie oraz prezentowanie z możliwością importowania i eksportowania treści, dzięki dołączonemu oprogramowaniu do tablic interaktywnych. Używając NEC MultiPresenter możliwe jest również korzystanie z własnych urządzeń, co pozwala użytkownikom na bezprzewodowe przesyłanie treści z telefonów, tabletów lub notebooków - bezpośrednio na InfinityBoard. InfinityBoard zapewnia maksymalny komfort podczas wideokonferencji, dzięki połączeniu zintegrowanej kamery Huddly ze 120-stopniowym kątem widzenia, high-endowych głośników SEAS oraz opcjonalnego konferencyjnego rozwiązania audio TeamConnect Wireless firmy Sennheiser. Wygodzie użytkowania sprzyja również możliwość regulacji wysokości, zapewniająca bezproblemową pracę osobom o różnym wzroście. Ponadto komputerowy moduł OPS Slot-in PC z Windows 10 czyni z InfinityBoard bardzo elastyczne rozwiązanie do dowolnych zastosowań konferencyjnych, a dodatkowo umożliwia łatwą modernizację w przyszłości. Rozwiązanie InfinityBoard będzie dostępne na polskim rynku od września 2017.