PT-RQ32K: superjasny projektor 4K+ od Panasonic

Projektor PT-RQ32K, przeznaczony dla branży wynajmu i obsługi największych wydarzeń, oferuje jasność na poziomie 27 000 lumenów i rozdzielczość 5120 x 3200. Model zapewnia doskonałą jakość obrazu między innymi dzięki częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz oraz technologii Quad Pixel Drive, która odpowiada za wysoką rozdzielczość. Ponadto oferuje szeroki zakres regulacji obiektywu oraz elastyczną instalację z istniejącymi obiektywami Panasonic dla projektorów 3-Chip DLP. W nowym projektorze wyeliminowano potrzebę wykorzystania niestandardowych ram montażowych, dzięki możliwości bezpośredniego stackowania bez użycia ram rentalowych. Dla firm zajmujących się wynajmem sprzętu wizualnego oznacza to mniejszą wagę transportowanych urządzeń i łatwiejszą instalację, a co za tym idzie niższe koszty przygotowania projekcji. Ponadto za sprawą funkcji bezpośredniego włączenia i wyłączenia laserowego źródła światła oraz funkcji zarządzania energią, urządzenie gwarantuje niezawodną i jednocześnie energooszczędną pracę. PT-RQ32K stanowi uzupełnienie dla dwóch obecnych na rynku projektorów laserowych o jasności 31 000 lumenów: modelu PT-RZ31K (WUXGA) oraz PT-RS30K (SXGA+). Urządzenia PT-RZ31K są już wykorzystywane przez firmę PRG, czołowego dostawcę rozwiązań do produkcji wydarzeń rozrywkowych. Firma wybrała model Panasonic do przygotowania oprawy wizualnej uroczystego otwarcia sali koncertowej Elbphilharmonie w Hamburgu. Projektory wykorzystano także w trakcie inauguracji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2017 w duńskim mieście Aarhus, 21 stycznia br. Więcej informacji na temat profesjonalnych systemów wizualnych Panasonic można znaleźć na stronie: http://business.panasonic.pl/systemy-wizualne.