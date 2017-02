Tak prezentuje się prototyp tajemniczego Magic Leap

Z opublikowanych do tej pory materiałów (a niestety nie ma ich wiele) wynika, że Magic Leap będzie rodzajem gogli czy okularów nakładających na rzeczywisty obraz elementy wirtualne wysokiej jakości. Powyżej możecie zobaczyć film ukazujący efekt działania urządzenia. Do tej pory nie mieliśmy jednak pojęcia jak może wyglądać Magic Leap. Redakcja serwisu Business Insider otrzymała od swojego źródła zdjęcie działającego prototypu. Urządzenie dalekie jest od tradycyjnych gogli VR czy AR. Headset połączony jest bowiem z wielkim plecakiem, w którym poukrywane są wszystkie komponenty, a osoba go użytkująca trzyma w lewej spory akumulator. Minie jeszcze dużo czasu zanim twórcom uda się zminiaturyzować urządzenie. Z drugiej strony nie wątpię, że prędzej czy później twórcom Magic Leap uda się osiągnąć swój cel. Google nie wydałoby tak wielkiej sumy pieniędzy na startup, w którym nie widzi szansy na sukces.