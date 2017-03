Możesz już zamówić monitor 8K od Della

Dell UltraSharp 32 8K będzie dla wielu obiektem rozmarzonych westchnień. Nie dość, że pracuje w rozdzielczości 8K, to jeszcze pozostałe parametry wyświetlania ma wzorowe. Co ciekawe, jest to też urządzenie problematyczne. Ani HDMI 2.0, ani Thunderbolt 3 nie obsługują przesyłu tak wielu informacji o obrazie. Monitor trzeba połączyć z komputerem dwoma przewodami DisplayPort 1.4, dopiero wtedy ujrzymy obraz 8K przy odświeżaniu 60 Hz. No i jest jeszcze jeden problem. Monitor jest już dostępny w przedsprzedaży, w sklepach pojawi się 14 kwietnia. Jego cena to 4999 dolarów… auć.