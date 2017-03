Olbrzym wrażliwy na dotyk, czyli iiyama TH8667MIS-B1AG!

Rozdzielczość, nasycenie kolorów i prezentowanie treści w potężnej skali bezpośrednio przekładają się na zaangażowanie i lepsze przyswajanie wiedzy, tak przez uczniów, jak i uczestników biznesowego spotkania. Wysokiej jakości panel IPS wyposażony w najwyższej klasy powłokę antyrefleksyjną AG gwarantuje szerokie kąty widzenia, które pozwolą na równe zaangażowanie uczestników z każdego miejsca audytorium. Dodatkowo zabezpiecza ona wyświetlacz przed zarysowaniami i zabrudzeniem. Interfejs dotykowy zastosowany w TH8667MIS-B1AG oparty jest na technologii wykorzystującej podczerwień, co oznacza że aktywacja i praca z użyciem dłoni bądź rysika nie wymaga nacisku na ekran. Dodatkowo wyklucza to zagrożenie fizycznego zużycia funkcji dotykowej w miarę eksploatacji wyświetlacza. Zintegrowane oprogramowanie EasiNote pozwala na pracę z dokumentami otwieranymi bezpośrednio z nośnika USB podłączonego do monitora, bez konieczności uruchamiania komputera. Dzięki temu można rozpocząć wyświetlanie prezentacji, zdjęć czy filmów błyskawicznie po rozpoczęciu zajęć czy spotkania, z pominięciem procesu uciążliwej konfiguracji. Monitor jest przystosowany do pracy ciągłej – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sugerowana cena detaliczna monitora iiyama TH8667MIS-B1AG wynosi 29 999 PLN.