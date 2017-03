Philips 278E8QJAB: zakrzywiony monitor w rozsądnej cenie

Dobry kontrast i żywe kolory Firma MMD, zajmująca się globalną sprzedażą i marketingiem monitorów PHILIPS, udowadnia, że nowoczesne rozwiązania wcale nie muszą być horrendalnie drogie. Monitor 278E8QJAB jest ciekawą propozycją dla osób, które do tej pory nie mogły pozwolić sobie na model z wygiętym ekranem. PHILIPS sięgnął tu po matrycę VA o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i szerokich kątach widzenia, oferującą bardzo dobry współczynnik kontrastu 3000:1 oraz żywe kolory. Wykorzystaniu technologii Ultra Wide-Color pozwoliło osiągnąć gamut na poziomie 130% przestrzeni sRGB (104% NTSC), co sprawia, że monitor wyjątkowo dobrze nadaje się do zastosowań multimedialnych. Wyświetlane na nim zdjęcia i filmy będą prezentować się bardziej naturalnie niż na popularnych urządzeniach z matrycami o pokryciu 99% sRGB (72% NTSC). Przekątna ekranu w przypadku modelu 278E8QJAB wynosi 27 cali, a promień zakrzywienia matrycy to 1800 mm. Zakrzywione 27 cali do domu PHILIPS 278E8QJAB jest dedykowany dla osób poszukujących uniwersalnego monitora do zastosowań domowych. Docenią go użytkownicy, którzy poza parametrami technicznymi przywiązują również uwagę do wyglądu urządzenia stojącego w centralnym miejscu na biurku. Konstrukcja tego modelu ma cienki profil i opiera się na aluminiowej stopce. Monitor waży zaledwie 4,8 kg. Bogata gama kolorów daje większe możliwości przy amatorskiej obróbce fotografii oraz materiałów wideo. Model 278E8QJAB wyposażony został w rozwiązanie Flicker-free ograniczające migotanie ekranu oraz tryb pracy LowBlue z redukcją męczącego wzrok niebieskiego światła. Gracze docenią głębszą imersję podczas rozrywki dzięki zakrzywionej matrycy i wsparciu dla technologii Adaptive-Sync. Monitor wyposażony został w pełen komplet złączy: VGA, HDMI oraz DisplayPort. Dodatkowo oferuje dwa zbudowane głośniki stereo o mocy 3 W każdy i gniazdo słuchawkowe. Obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta dzięki menu ekranowemu, po którym użytkownik porusza się za pomocą przypominającego joystick przełącznika EasySelect. Cena i dostępność PHILIPS 278E8QJAB pojawi się w sprzedaży w marcu. Sugerowana przez producenta cena detaliczna monitora wynosi 1189 zł. Specyfikacja techniczna Model PHILIPS 278E8QJAB Typ panelu LCD VA (vertical alignment) Panel zaokrąglony TAK (promień zakrzywienia matrycy 1800 mm) Typ podświetlenia System W-LED Rozmiar panelu 27 cali / 68,5 cm Natywna rozdzielczość, odświeżanie, format 1920 x 1080 (FHD) @ 60 Hz / 16:9 Kąty widzenia 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10 Maksymalna jasność podświetlenia 250 cd/m² Współczynnik kontrastu (typowy) 3000:1 Współczynnik kontrastu SmartContrast 20 000 000:1 Czas reakcji (typowy) 21 ms Czas reakcji z funkcją SmartResponse 4 ms (GtG) Kolory wyświetlacza 16,7 mln (NTSC 104%, sRGB 130%) Funkcje poprawy obrazu SmartImage TAK (SmartImage Lite) Udogodnienia Technologia Ultra Wide-Color (szersze spektrum kolorów, żywszy obraz)

Technologia Flicker-Free (redukcja migotania obrazu)

Technologia SmartContrast (dynamiczna zmiana kontrastu w oparciu o wyświetlany obraz)

Tryb LowBlue (zmniejszona emisja niebieskiego światła)

Przełącznik EasySelect do sterowania Menu

Oprogramowanie sterujące: SmartControl

Złącze blokady Kensington

Obsługa trybu Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7 Złącza obrazu oraz audio Wejście sygnału: 1 x VGA (analogowy), 1 x HDMI, 1 x DisplayPort

Sygnał wejściowy synchronizacji: oddzielna synchronizacja, synchronizacja na zielonym

Wejścia/wyjścia audio: wyjście na słuchawki

Wbudowane głośniki: 2 x 3 W Podstawa Regulacja pochylenia: -5/+20 stopni Wymiary, waga, obudowa i opakowanie Monitor z podstawą: 620 x 470 x 189 mm

Monitor bez podstawy: 620 x 365 x 68 mm

Waga z podstawą: 4,80 kg

Waga bez podstawy: 4,57 kg

Przednia osłona: kolor czarny lub biały

Tylna osłona: kolor czarny lub biały

Wykończenie: z połyskiem

Produkt nie zawiera rtęci i ołowiu, materiał opakowania zdatny do odzysku w 100%

Przewody w zestawie: D-Sub, HDMI, przewód zasilający, kabel audio Zużycie energii Normalne działanie: 31,8 W

Tryb gotowości: < 0,5 W Certyfikaty i atesty CE Mark, FCC Class B, CUEAC, TUV/ISO9241-307, VCCI, RCM, BSMI, cETLus, CEL, WEEE, CECP, TUV Ergo, TUV/GS Więcej informacji nt. monitorów PHILIPS: http://www.philips.pl/c-m-pc/monitory