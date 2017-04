DJI zaprezentowało nowe gogle do latania dronem

DJI Googles wyświetlają obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px, czyli Full HD. Producent chwali się, że wrażenia podczas korzystania z gogli można porównać do oglądania obrazu na dużym, 216-calowym ekranie, oddalonym od oczu widza o jakieś 4 metry. W praktyce zapewne nie jest to do końca prawdą, bowiem przy takiej rozdzielczości z pewnością występuje tzw. efekt drzwi siatkowych (screendoor effect). Ale to w końcu okulary do latania dronem, można im wybaczyć takie niedociągnięcia.

To co jest fajne, to to, że DJI dołożyło do swoich gogli system sterowania dronem i kamerą zamontowaną na nim. Kadrowanie przy pomocy ruchów głowy? Brzmi świetnie. Ciekawe, jak z praktyką.

DJI Googles będą współpracować jak na razie z dwoma modelami dronów: Mavic Pro oraz Phantom 4.