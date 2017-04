EIZO przedstawia pierwszy, referencyjny monitor HDR

Obrazy HDR (ang. High Dynamic Range) odwzorowują zakres jasności i kolorów zbliżony do zakresu widzianego przez człowieka. ColorEdge PROMINENCE CG3145 potrafi jednocześnie wyświetlać zarówno bardzo jasne, jak i bardzo ciemne obszary, nie pogarszając przy tym ich jakości. Takiego efeku nie da się uzyskać na monitorach SDR (ang. Standard Dynamic Range). PROMINENCE CG3145 osiąga jasność 1000 cd/m2, konieczną do odwzorowania obrazów HDR. Co więcej, jest pierwszym na świecie monitorem LCD oferującym naturalny kontrast na poziomie aż 1.000.000:1, umożliwiającym oddanie tzw. „prawdziwej czerni”. Nazwa „PROMINENCE” odnosi się do zjawisk zwanych protuberencjami, (potocznie “wybuchami na słońcu”), będących erupcjami gazów unoszących się nad powierzchnią Słońca. Obraz jasno świecącego Słońca na tle głębokiej czerni przestrzeni kosmicznej nawiązuje do właściwości monitora do precyzyjnego wyświetlania zarówno jasnych, jak i ciemnych elementów obrazu. Ten profesjonalny monitor przeznaczony do color-gradingu jest pierwszym modelem, w którym zastosowano rozwiązania inne niż ABL (Auto Brightness Limiter) czy local dimming (funkcja strefowego ściemniania), które w znaczącym stopniu negatywnie wpływają na wyświetlany obraz w technologii HDR. ABL stosowana jest w innych monitorach HDR OLED, w celu przedłużenia ich żywotności. Ogranicza możliwości monitora w zakresie wyświetlania jaśniejszych scen w odcieniach wychodzących poza określony zakres. W efekcie te jaśniejsze obszary są przyciemniane a kolory spłaszczane. Funkcja strefowego ściemniania wykorzystuje system kontroli podświetlania, który reguluje jasność w poszczególnych sekcjach ekranu w zależności od wyświetlanego obrazu. Jednakże, gdy oglądany obiekt wykroczy poza obszar danej strefy, na ekranie pojawia się tzw. efekt “aureoli”, sprawiający, że niemożliwe jest osiągnięcie pełnej zgodności kolorów w detalach. W modelu ColorEdge ROMINENCE CG3145 te zjawiska nie występują, dając użytkownikom możliwość korzystania w pełni z możliwości technologii HDR i gwarantując, że zawsze zobaczą odpowiednie kolory i jasność na każdym pikselu. W tworzeniu materiałów video HDR wykorzystywane są dwie krzywe gamma - HLG (ang. hybrid log-gamma) i PQ (ang. perceptual quantization). HLG wyokrzystywana jest podczas emisji programów telewizyjnych nadawanych na żywo, natomiast krzywa PQ bliższa jest ludzkiej interpretacji koloru i światła, nadaje się idealnie do oglądowania filmów, streamingu i innych treści video. ColorEdge PROMINENCE CG3145 obsługuje obydwie krzywe, dzięki czemu profesjonalni koloryści mogą w pełni polegać na monitorze zgodnym ze standardami określonymi dla video HDR. ColorEdge PROMINENCE CG3145 obsługuje różne formaty video, włączając HDMI 10-bit 4:2:2 przy 50/60 klatkach. Wejście DisplayPort wspiera sygnał 10-bitowy 4:4:4 przy 50/60 klatkach. Dodatkowe funkcje Odwzorowanie 98% przestrzeni barwnej DCI-P3

Płynne przejścia tonalne dzięki wyświetlaniu 10-bitowych kolorów z 24-bitowej tabeli LUT

Opcjonalny kaptur zapobiegający odbijaniu światła Wyświetlanie krzywej gamma właściwej dla HDR przez inne monitory z serii ColorEdge EIZO umożliwiło wyświetlanie obrazów z grzywą gamma HLG i PQ przez wybrane moniory z serii ColorEdge CG. Zoptymalizowane krzywe gamma renderują obrazy w taki sposób, żeby były wyświetlane w sposób bardziej naturalny dla ludzkiego oka niż obrazy SDR. Obsługa gammy HDR dostępna jest jako opcja dla modeli ColorEdge CG318-4K, CG248-4K, CG277 i CG247X. Obydwie krzywe gamma zostały ustandaryzowane przez International Telecommunication Union (ITU) z sygnaturą ITU-R BT.2100. Dodatkowo krzywa PQ została ustandaryzowana przez Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) z sygnaturą ST-2084. Posiadając w ofercie model ColorEdge PROMINENCE CG3145 oraz szereg monitorów wspierających gammę HDR, EIZO może zaproponować środowisku filmowemu szeroki wachlarz rozwiązań dla specjalistów zajmujących się tworzeniem materiałów video HDR, compositingiem, koloryzacją czy dla twórców efektów specjalnych. EIZO zaprezentuje po raz pierwszy model ColorEdge PROMINENCE CG3145 i linię modeli wspierających krzywą gamma HDR podczas wystawy NAB Show 2017, która rozpocznie się 24 kwietnia w Las Vegas. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska EIZO nr SL13916. Dostępność Sprzedaż monitora ColorEdge PROMINENCE CG3145 rozpocznie się pod koniec 2017 roku. Niektóre z modeli obsługujących wyświetlanie obrazu z gamą HLG i PQ są już dostępne w sprzedaży.