Nowa technologia ekranów kinowych od Samsunga

Ekran Samsung Cinema Screen (jego przekątna to 10,36 m) pasuje rozmiarami do współczesnych sal kinowych. Wyświetla obraz w rozdzielczości 4K (4096 x 2160). Jakość obrazu w kinach cyfrowych określana jest na podstawie specyfikacji DCI, która określa wysoki i stały poziom parametrów technicznych, a także niezawodność i jakość obrazu. Nowe ekrany kinowe Samsunga przekraczają parametry tych specyfikacji. W rezultacie ich możliwości projekcyjne są wyższe od tradycyjnych technologii. Technologia direct-lit LED zastosowana w ekranach Cinema Screen wprowadza do sal kinowych nowy standard - system High Dynamic Range (HDR). Obraz wyświetlany jest z maksymalnym poziomem jasności – ponad dziesięciokrotnie wyższym niż w przypadku projektorów kinowych (146 fL w porównaniu z 14 fL). Jednocześnie obraz jest jednorodny, bez jakichkolwiek zniekształceń optycznych i interferencji. Dodatkowe ustawienia wysokiego kontrastu i niskiej tonacji skali szarości umożliwiają wyświetlanie zarówno bardziej jaskrawych kolorów, jak i głębokiej czerni w kontraście wynoszącym niemal nieskończoność do jednego. Dopełnieniem wrażeń wizualnych oferowanych przez ekran Samsung Cinema Screen, będzie rozwiązanie audio dostarczone przez Harman Professional Solutions’ Cinema Group (firmę przejętą niedawno przez Samsung) we współpracy z Samsung’s Audio Lab. Ekran zachowuje swoje parametry wyświetlania nawet w mocno oświetlonym otoczeniu, niezależnie od tego, co jest aktualnie prezentowane na ekranie. Ekran Samsung Cinema Screen niedawno pomyślnie przeszedł badania zgodności na Uniwersytecie Keio w Tokio, a obecnie przechodzi proces certyfikacji DCI.