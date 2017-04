Peach Liquid Glass - płynne szkło zastąpi tradycyjne folie ochronne

Zestaw Peach Liquid Glass Screen Protector Kit zawiera wszystkie niezbędne elementy i jest niezwykle prosty w użyciu. Po dokładnym oczyszczeniu wyświetlacza dołączoną szmatką do czyszczenia na powierzchnię wyświetlacza nakłada się równomiernie warstwę Liquid Glass za pomocą szmatki uszczelniającej również wchodzącej w skład zestawu. Po 10 minutach schnięcia warstwę poleruje się dołączoną szmatką z mikrofibry. Po upływie ok. 30 minut warstwa ochronna osiąga twardość umożliwiającą użytkowanie urządzenia. Optymalną twardość uzyskuje się po upływie ok. 10 godzin.

W rezultacie powstaje niewidoczna, hydrofobowa, szczelnie przylegająca warstwa o twardości 9H (wg międzynarodowej skali twardości Mohsa), która w znacznym stopniu chroni wyświetlacz przed wszelkimi zarysowaniami, np. podczas kontaktu z twardymi metalowymi przedmiotami, takimi jak klucze czy monety. Odporność na zarysowania rzędu 9H odpowiada twardości szafiru w dziesięciostopniowej skali twardości, ustępując tylko diamentowi. Warstwa ochronna wykazuje również właściwości biostatyczne i zmniejsza wzrost drobnoustrojów o przeszło 99%. Ponadto odciski palców są mniej widoczne dzięki zastosowaniu efektu lotosu. Przetestowana w praktyce trwałość warstwy ochronnej wynosi 12 miesięcy lub 200 tys. przesunięć palcem po wyświetlaczu.

Zestaw jest już dostępny na rynku w cenie około 18 Euro.