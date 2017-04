Samsung niedługo wprowadzi do sprzedaży monitory o nietypowych proporcjach

Według źródeł TFT Central koreański producent pracuje już nad ekranami o przekątnej równej 49" i proporcjach 31:9, co przełożyć ma się na rozdzielczość 3840 x 1080 (Double Full HD). W efekcie otrzymamy te same parametry co w przypadku dwóch 27-calowych monitorów ustawionych obok siebie, ale bez szpecącej ramki pośrodku. Wyświetlacze mają oferować wysoką częstotliwość odświeżania (144 Hz) oraz wsparcie dla technologii G-Sync i FreeSync. Zgodnie z współczesnymi trendami panel będzie także zakrzywiony. Produkcja paneli ma ruszyć we wrześniu tego roku, co najprawdopodobniej zaowocuje premierą dopiero w 2018 roku.