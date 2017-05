Hologramy zastąpią tradycyjne ekrany?

Aby uzyskać realistyczny hologram 3D, musi zostać wygenerowanych odpowiednio dużo przesunięć fazowych. Z tego powodu powinien być grubości długości fali świetlnej. Naukowcom z RMIT udało się stworzyć 25 nanometrowy hologram, a izolator, który zastosowano do jego stworzenia działa jak optyczne pudło rezonansowe. Nano-hologram jest tworzony przy użyciu dobrze opanowanej technologii laserowej, co sprawia, że będzie on łatwy do wdrożenia na szeroką skalę.

"Tradycyjnie generowane hologramy są za duże dla obecnie stosowanych urządzeń mobilnych, ale udało nam się przezwyciężyć tę przeszkodę" - powiedział profesor Min Gu z uniwersytetu RMIT w Melbourne - "Zastosowanie naszego wynalazku sprawia, że rozmiar ekranu nie ma znaczenia: wykorzystując hologram 3D jesteśmy w stanie wyświetlić znacznie więcej informacji niż może zmieścić się na wyświetlaczu telefonu czy zegarka".

Naukowcy już pracują nad sztywną, cienką folią, która mogłaby zostać umieszczona na ekranie LCD w celu wyświetlenia nad nim obrazu 3D. Aby się to jednak stało, hologram musi zostać zmniejszony jeszcze bardziej: do rozmiaru piksela, czyli około 10 razy. Zastosowanie takiej technologii otwiera drzwi do wielu rozwiązań z zakresu rozszerzonej rzeczywistości, nad którymi pracuje między innymi Google czy Microsoft.

Być może już niedługo będziemy prowadzili wideokonferencje przy użyciu wyświetlaczy trójwymiarowego obrazu oraz oglądali filmy 3D za pomocą telefonu komórkowego. Żyjemy w czasach, kiedy fantastyka naukowa na naszych oczach staje się rzeczywistością.