Wejdź do świata Ghost in the Shell dzięki goglom HTC

Podczas tegorocznej konferencji Google I/O firma HTC zapowiedziała nowe gogle Vive , które będą całkowicie samodzielnym urządzeniem. Okazuje się, że to nie jedyny produkt VR, który wkrótce znajdzie się w portfolio producenta. W lipcu na japońskim rynku pojawią się gogle HTC Link VR, które wykorzystują moc obliczeniową nowego smartfonu HTC U11. Co ciekawe aparat nie jest umieszczany wewnątrz gogli i nie służy za wyświetlacz, a jedynie połączy się z nimi za pomocą złącza USB typu C, wysyłając obraz na ich ekranu. Producent zdecydował się na zastosowanie w okularach dwóch paneli OLED o przekątnej 3,6-cala i rozdzielczości 1080 x 1200 pikseli. Ekran ma zapewnić 110-stopniowy kąt widzenia i odświeżanie obrazu z częstotliwością 90 Hz. To jednak nie wszystko. W odróżnieniu od gogli Gear VR czy Google Daydream w modelu HTC znajdziemy kamerkę, która służy do śledzenia położenia użytkownika w niewielkiej przestrzeni (2 x 2 metry). Teoretycznie ma to zapewnić większą dokładność śledzenia ruchu niż rozwiązanie zastosowane w wymienionych powyżej goglach, które korzystają z akcelerometru i żyroskopu zainstalowanego w nich smartfona. Do kompletu producent dorzuca także kontroler. HTC Link VR ma pojawić się na japońskim rynku pod koniec lipca. Ani cena urządzenia, ani plany dotyczące dystrybucji nie zostały ujawnione. Fanów mangi i anime ucieszy jednak wiadomość, że równo z premierą sprzętu pojawi się także doświadczenie VR o nazwie Ghost in the Shell ARISE, nawiązujące do serialu o tym samym tytule. Niewielki baner na oficjalnej stronie HTC sugeruje, że będzie to "specjalny film", choć nie wynika z niego, jak bardzo będzie interaktywny. Nie wiadomo też, czy ów "specjalny film" będzie tytułem na wyłączność nowych gogli HTC, czy trafi później na konkurencyjne platformy.