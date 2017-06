Jakość VR wreszcie znacząco wzrośnie

Koreański producent opracował 3,5-calowy wyświetlacz o niespotykanej dotąd (przy tym rozmiarze przekątnej) rozdzielczości 2024 x 2200 pikseli. Oznacza to, że zagęszczenie pikseli na cal wynosi tu aż 858 ppi! To niemal dwukrotnie więcej niż 460 ppi spotykane w ekranach gogli Oculus Rift i HTC Vive. Nowe wyświetlacze są ponadto zdolne do odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz, a ich jasność wynosi 100 nitów. Jeden z użytkowników forum Reddit opublikował zdjęcia z testowych egzemplarzy udostępnionych uczestnikom konferencji. Polecamy przyjrzeć się powyższym fotografiom w powiększeniu. Na zdjęciu po lewej stronie wyraźnie widać tzw. efekt siatki, czyli puste miejsca między pikselami. Obraz po prawej jest zdecydowanie bardziej gładki i wyraźny. Niestety Samsung nie zdradził kiedy nowe wyświetlacze trafią do urządzeń końcowych. Pozostaje nam zatem uzbroić się w cierpliwość.