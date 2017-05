Nadchodzą nowe gogle HTC Vive!

wcześniej. W przeciwieństwie do wymienionych wyżej rozwiązań nowy headset HTC będzie samodzielnym urządzeniem, korzystającym wyłącznie z mocy obliczeniowej własnych podzespołów. Obecne na rynku headsety VR wymagają do działania odpowiedniego urządzenia - smartfonu (Gear VR), konsoli (PlayStation VR) czy mocnego komputera (Oculus Rift, HTC Vive). Tajwański producent zapowiedział właśnie gogle, o których spekulowano już. W przeciwieństwie do wymienionych wyżej rozwiązań nowy headset HTC będzie samodzielnym urządzeniem, korzystającym wyłącznie z mocy obliczeniowej własnych podzespołów. Producent nie zdradził jeszcze żadnych informacji dotyczących specyfikacji technicznej. Wiemy jednie, że produkt będzie kompatybilny z platformą Google Daydream, a zatem pod względem jakości goglom będzie bliżej do mobilnych Samsung Gear VR niż urządzeń w rodzaju aktualnej generacji HTC Vive. Headset HTC będzie obsługiwać nową technologię Google - WorldSense, pozwalającą śledzić położenie ciała i ruchy użytkownika, żeby jak najdokładniej odwzorować je w wirtualnej rzeczywistości. Cena urządzenia również nie została podana, ale jesteśmy przekonani, że będzie znacznie niższa od ceny obecnej generacji HTC Vive. Gogle mają zadebiutować jeszcze w tym roku.