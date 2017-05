Ekran Samsunga będzie można rozciągać

Zagięte ekrany smartfonów czy zakrzywione telewizory to dziś już standard. Następnym etapem mają być rozciągliwe panele OLED. Koreańczykom udało się stworzyć 9,1'' ekran, który może rozciągać się aż do 12 mm i to nie tylko w jednym kierunku. Wyświetlacz stanie się wklęsły lub wypukły, a następnie wróci do płaskiej formy bez śladu odkształceń. Technologia, którą wam opisujemy, jest jeszcze młoda i nie wiadomo kiedy trafi do powszechnego użytku. Samsung przekonuje, że potencjał jest duży - takie ekrany można wykorzystać w produkcji ubieralnych gadżetów, np. smartwatchy, wyświetlaczy samochodowych czy urządzeń do nawigacji w terenie. To nie jedyna nowość, z którą koreańska firma przyjechała na SID 2017. Mamy zobaczyć także 1,96'' ekran LCD o rozdzielczości 4K i oszałamiającej gęstości pikseli na cal - 2250 ppi. Wyświetlacz mógłby mieć zastosowanie w goglach VR, eliminując tzw. efekt siatki, czyli widoczne puste miejsca między pikselami. Co ciekawe, choć Samsung zrezygnował w ubiegłym roku z produkcji telewizorów 3D, okazuje się, że nie zamierza porzucić do końca tej kategorii. Na targach w Los Angeles ma zademonstrować 5,09'' ekran, który pozwala na odbiór trójwymiarowego obrazu stereoskopowego bez potrzeby zakładania okularów czy gogli.