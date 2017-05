Więcej miejsca, mniej bałaganu

Wygoda korzystania z dwóch monitorów jest niezmierna – wiemy o czym mówimy, bo w redakcji CHIP w zasadzie każdy korzysta z dwóch ekranów, a osobniki ekscentryczne czasami z trzech. Bałagan, jaki powstaje na niewielkim biurku, po postawieniu na nim dwóch monitorów też bywa niestety niezmierny. Dlatego warto przyjrzeć się najnowszemu rozwiązaniu firmy iiyama, czyli uchwytowi na dwa monitory o niezwykle intrygującej nazwie DS1002C-B1. Usuwając duże podstawy monitorów, umieszczamy je w uchwycie, zyskując tym samym dużo wolnego miejsca na blacie. Użytkownicy małych biurek z pewnością docenią ten pomysł.

Wysokość ekranów wiszących na uchwycie można ponadto dowolnie regulować (od 200 do 340 mm), ustawiać w orientacji pionowej lub poziomej i zmieniać kąt nachylenia. Nic nie stoi na przeszkodzie by ustawić jeden z monitorów w pozycji portretowej - idealnej do czytania np. dłuższych dokumentów -, a drugi w pozycji horyzontalnej – przydatnej do oglądania wykresów czy filmów. Uchwyt DS1002C-B1 jest dostępny w sklepach w cenie 449 zł.