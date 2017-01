Marka Yi podbija polski rynek i zapowiada nowe produkty!

Marka YI, jeden ze światowych liderów na rynku kamer, rok po uruchomieniu w Polsce oficjalnej dystrybucji wchodzi do sieci Media Expert. – Zaczynaliśmy od dwóch kamer sportowych, a ich ogromny sukces skłonił nas do znaczącego poszerzenia gamy produktów YI dedykowanych na polski rynek. Marka zdobyła już na nim mocną pozycję, co potwierdza dynamiczny wzrost sprzedaży. W ostatnim kwartale 2016 roku wyniósł 400% w porównaniu z pierwszym kwartałem. Współpraca z Media Expert to dla nas ważny etap udostępniania kolejnych kanałów sprzedaży – mówi Jakub Tomasiczek, dyrektor generalny firmy JBTS oficjalnego dystrybutora marki YI w Polsce. W Media Expert znajdzie się pełna oferta produktów YI, w tym flagowe: kamery sportowe, YI Action i YI 4K wraz z akcesoriami, kamery do monitoringu z serii YI Home oraz YI Dome, a także rejestrator samochodowy YI Dash. Z nowości, dostępny jest już ręczny stabilizator do kamer YI Gimbal. Model oficjalnej dystrybucji marki YI w Polsce jest zbudowany w oparciu o sprzedaż online i offline. Aktualnie produkty YI oferują: x-kom, Allegro (oficjalny sklep), PLAY, oficjalna strona marki YI.pl oraz sieć wyspecjalizowanych sklepów branżowych. Polski dystrybutor planuje ekspansję w Europie Spółka JBTS jest oficjalnym dystrybutorem marki YI na całą Europę. W kolejnych miesiącach dystrybutor zapowiada debiut na nowych rynkach zagranicznych. – Po sukcesie w Polsce, systematycznie będziemy poszerzali zasięg dystrybucji

w Europie, wykorzystując potencjał marki YI – dodaje Jakub Tomasiczek. Polska jest pierwszym krajem w Europie, w którym powstała oficjalna sieć dystrybucji marki YI, należącej do grupy Xiaomi, jednego z największych producentów elektroniki użytkowej na świecie.