Płonie fabryka Samsunga produkująca... akumulatory do smartfonów

Ta sama fabryka odpowiedzialna była również za produkcję akumulatorów do najnowszego flagowca Samsunga: Galaxy S8. Nie wiemy dokładnie co było przyczyną pożaru. Samsung podkreśla jednak, że nie był on spowodowany samozapłonem produkowanych tam baterii. Z oficjalnej informacji wynika również, że kłęby dymu widoczne na zdjęciach pochodzą ze spalania odpadów. Żadna linia produkcyjna nie doznała podobno jakichkolwiek szkód. Samsung określił pożar jako niegroźny i wydaje się tym wydarzeniem za bardzo nie przejmować. Ale... może to dobrze, że koreański producent stara się przenieść przynajmniej część produkcji akumulatorów do Japonii?