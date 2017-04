T-Mobile stworzy 300 miejsc pracy w Łodzi

Działające w Łodzi centrum obsługi klienta T-Mobile po rozbudowie zatrudniać będzie ponad 1200 osób, co plasuje je na piątej pozycji wśród wszystkich centrów obsługi klienta w regionie, a operatora w pierwszej dwudziestce największych pracodawców województwa łódzkiego. W centrum obsługi klienta realizowana jest całość działań z zakresu obsługi i sprzedaży dla ponad 10,6 miliona klientów T-Mobile w całym kraju. Oprócz konsultantów, jednostka zatrudnia specjalistów do spraw zarządzania ruchem, wsparcia sprzedaży, zarządzania jakością, analizą danych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Rekrutacja na nowe stanowiska pracy w Łodzi już się rozpoczęła. T-Mobile poszukuje zarówno osób zainteresowanych pracą w pełnym wymiarze godzin, jak i tych, które poszukują pracy dorywczej. W zamian pracownicy centrum obsługi klienta T-Mobile mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym warunki płacowe, które według T-Mobile są wyższe od średniej na rynku nawet o 25-30%. Do tego operator oferuje szeroki pakiet socjalny. Z informacji prasowej dowiedzieliśmy się również, że jednym z priorytetów T-Mobile jest rozwój pracowników, co umożliwiają: kursy językowe, coaching, projekty rekrutacji wewnętrznej do wszystkich pionów operatora, czy międzynarodowe projekty stażowe realizowane we współpracy z innymi operatorami wchodzącymi w skład Grupy DT.