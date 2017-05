Komentujecie zmiany w CHIP-ie

Pod tekstami na chip.pl i na profilach społecznościowych portalu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci pisali (i nadal piszą) nie tylko o swoim zadowoleniu, ale też o tym, czego od nowego CHIP-a oczekują. Pojawiło się wiele wpisów, podkreślających, że miesięcznik przyzwyczaił czytelników przez lata do pogłębionych artykułów i testów urządzeń - i że portal powinien iść właśnie tą drogą. Najwięcej było jednak dobrych życzeń i sentymentalnych wspomnień o drukowanym, papierowym miesięczniku. Portal jest teraz wydawany przez firmę L-Space, specjalnie do tego celu założoną przez dotychczasowych dziennikarzy serwisu. Ale zespół poszerza się i jest na nowo organizowany. Trwają prace nad stroną, która zostanie uruchomiona najprawdopodobniej w lipcu. Wtedy czytelnicy zobaczą portal w innym niż dotąd kształcie. Zapowiedź dużych zmian w CHIP-ie zaciekawiła branżowe i biznesowe media. Poza mediami, wiadomość komentowały też technologiczne firmy i internetowe społeczności. Wśród tych ostatnich bardzo ciepło odniósł się do nas fanpage miłośników gier "Game Brainz", podkreślając, że "legenda trwa". Czytelnicy CHIP-a oceniali nowe okoliczności również na Twitterze. Wygląda na to, że renesans dotychczasowego magazynu, który stanie się nowoczesnym portalem, był oczekiwany. Piszcie do nas, np. pod tym artykułem, o swoim CHIP-ie marzeń. Czytamy wasze wskazówki uważnie - zależy nam, żebyście byli współtwórcami i superkorektorami portalu.