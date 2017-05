Legenda trwa

Skąd to wszystko? Być może część z was przeczytała o sprawie na facebookowym profilu redaktora naczelnego portalu, Konstantego Młynarczyka: “No więc, wzięliśmy CHIPa w swoje ręce i pozostaje na rynku w postaci serwisu internetowego i odświeżonego zespołu, który mam nadzieję będzie się jeszcze rozwijał. Będą zmiany - duże, małe i średnie - ale duch CHIPa pozostaje ten sam. Dziękuję wszystkim, którzy trzymali kciuki (nadal się przyda!), przepraszam tych, którym nie mogłem odpowiedzieć na pytania (tzw. dobro negocjacji) i serdecznie pozdrawiam wszystkie koleżanki i kolegów z branży. Działamy dalej razem” - napisał szef portalu technologicznego. Spółka L-Space zawarła z przedsiębiorstwem Burda Media umowę, dotyczącą przejęcia odpowiedzialności za CHIPa. Konstanty Młynarczyk podkreśla, że współpraca z wydawnictwem i rozmowy o przyszłości serwisu były bardzo profesjonalne i zakończyły się znakomicie. - Bardzo cieszymy się, że CHIP.pl poszedł w najlepsze możliwe ręce, ludzi, którzy z sercem budowali go od początku. Trzymamy kciuki za spełnianie waszych marzeń - mówi Magdalena Kieferling, Head of Communications w Burda International Poland. Jaki stanie się CHIP w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy? Skoncentruje się na pogłębionych eksperckich artykułach, dotyczących technologicznych, fascynujących problemów. Drugą strategiczną gałęzią serwisu będą informacje. - Chcemy, żeby CHIP był rzetelnym, ciekawym i mądrym źródłem wiedzy o komputerowo-internetowym świecie, który dotyczy dziś każdego z nas - deklaruje Damian Kwiek, odpowiedzialny w portalu za część newsową. I jeszcze od serca… Jesteśmy wielkimi fanami technologii, gadżeciarzami i geekami. Miejsce CHIPa widzimy gdzieś pośrodku, pomiędzy bardzo sprzętowymi stronami a blogami publicystycznymi. Nie zamierzamy nikogo na rynku medialnym zastępować czy wypychać. Wręcz przeciwnie, marzymy, żeby CHIP był przyjazną przestrzenią w sieci, gdzie spotkają się wszyscy, którzy dzielą nasze pasje. Dołączycie? zespół portalu CHIP