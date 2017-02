9 edycja międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24

Deadline24 to międzynarodowy drużynowy maraton programistyczny organizowany od 2009 roku przez firmę Future Processing. Wówczas był on jedynym w Polsce tego typu wyzwaniem. Obecnie ma zasięg międzynarodowy i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Konkurs polega na rywalizacji trzyosobowych drużyn, które zmagają się z zadaniami algorytmicznymi. Tutaj każdy ma szansę wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami, kreatywnością oraz wytrwałością – finał konkursu trwa nieprzerwanie przez 24 godziny. Rejestracja trzyosobowych drużyn potrwa do 9 marca. Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej konkursu www.deadline24.pl. Maraton podzielony jest na dwa etapy. Eliminacje rozpoczną się 12 marca. Przez 5 godzin zegarowych drużyny będą zmagać się z rozwiązywaniem zadań i generowaniem odpowiedzi, ocenianych przez serwer sprawdzający. Ten etap konkursu przebiega zdalnie. Do finału, który odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia, zapraszane są najlepsze drużyny spośród tych, które wezmą udział w eliminacjach. Wyróżnikiem maratonu Deadline24 jest organizowanie go w miejscach wpisujących się w industrialne dziedzictwo województwa śląskiego. Ubiegłoroczny finał odbył się w siedzibie Muzeum Śląskiego zlokalizowanej w katowickiej Strefie Kultury, na terenach byłej kopalni. W latach wcześniejszych uczestnicy wydarzenia gościli m.in. w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi oraz w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, 320 metrów pod ziemią. Zeszłoroczna edycja maratonu zgromadziła blisko 1500 uczestników z kilkunastu krajów świata. W eliminacjach rywalizowali ze sobą reprezentanci m.in. z Polski, Niemiec, Czech, Rosji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Hiszpanii, Finlandii, Estonii, Chin, Egiptu, Indonezji, Nigerii, Brazylii, Bangladeszu i Indii. Wśród finalistów znaleźli się pracownicy m.in. takich firm, jak Google, Oracle, czy Yandex. Organizatorem Deadline24 jest firma Future Processing działająca na globalnym rynku oprogramowania od 2000 roku. Dziś to ponad 700-osobowy zespół inżynierów zajmujących się wytwarzaniem najwyższej jakości systemów informatycznych dla klientów prowadzących działalność w różnych sektorach rynku na całym świecie. Specjaliści z Future Processing posiadają wiedzę oraz doświadczenie w różnych dziedzinach i branżach, takich jak opieka zdrowotna, smart city, zarządzanie nieruchomościami, czy też ochrona środowiska. Kluczowym czynnikiem sukcesów firmy są ludzie, którzy swoją pasją i wiedzą dzielą się na organizowanych przez firmę wydarzeniach, które przyciągają zainteresowanie osób z całego świata. Obok maratonu Deadline24 są to także konferencje branżowe Quality Excites oraz Future Dev Day, a także projekt prowadzony z myślą o studentach – cykl Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania.