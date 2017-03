Nie może was zabraknąć na tegorocznym Pyrkonie!

Wciąż trwa przedsprzedaż biletów na tegoroczną edycję. W bilety można zaopatrzyć się na stronie Eventim oraz m.in. w salonach sieci Empik i Media Markt. Osoby, które kupią bilety w przedsprzedaży, otrzymają możliwość wcześniejszej rejestracji na wybrane punkty programu oraz dostaną się na Festiwal dedykowanym wejściem od strony Dworca PKP (Wejścia Wschodniego). Przedsprzedaż biletów potrwa do 26 marca. Warto wspomnieć również o rozrywkach, jakie czekają na uczestników Pyrkonu. Sponsorem Głównym tegorocznej edycji Festiwalu została marka FOX. Dzięki temu XVII edycja pełna będzie atrakcji związanych z tytułami emitowanymi na kanałach sponsora, takimi jak The Walking Dead czy Legion. Przybycie na Pyrkon potwierdziło też wielu znakomitych gości. Szczególnie ekscytująca dla fanów fantastyki jest wiadomość o udziale w Festiwalu kanadyjskiego pisarza Petera Wattsa – autora tłumaczonych na całym świecie powieści Rozgwiazda, Wir, Behemot i Ślepowidzenie. W Bloku Literackim znajdzie się jednak wielu równie fantastycznych gości z Polski. Pojawią się między innymi Maja Lidia Kossakowska, Jarosław Grzędowicz, Jakub Ćwiek i Andrzej Pilipiuk. Tych, którzy wolą świat filmu, ucieszy wiadomość o najnowszym gościu Bloku Filmowo-Serialowego. Na Festiwalu pojawi się Martin Gooch z premierowym pokazem filmu The Gatehouse. Nie zabraknie też atrakcji dla miłośników Bloku Komiksowego. Na Pyrkonie będzie można spotkać twórców związanych z Wydawnictwem Gindie, pracujących nad takimi tytułami jak Lisie sprawy, Chata Wuja Freda czy Odmęty Absurdu. Wszyscy oni pojawią się w pyrkonowej Alei Artystów, gdzie na ich stoiskach będzie można nie tylko kupić gotowe prace, ale też zamówić specjalną dedykowaną grafikę lub portret. To jednak nie koniec dobrych wieści dla miłośników komiksów i rysunku – w Bloku będą odbywać się też różnorodne warsztaty, które poprowadzą profesjonalni ilustratorzy i twórcy komiksów. Na Festiwalu nie zabraknie także Krewnych Pyrkonu! Podczas imprezy będzie można oddać krew oraz zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Podczas tej edycji pojawią się aż trzy krwiobusy, a czas ich pracy zostanie wydłużony do siedmiu godzin dziennie. Celem akcji jest zebranie 300 litrów czystej krwi i zarejestrowanie 600 nowych potencjalnych dawców. Więcej informacji o atrakcjach przygotowanych na tegoroczną edycję Pyrkonu można uzyskać na stronie internetowej Festiwalu: www.pyrkon.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/Pyrkon/.