Program Pyrkonu już dostępny!

3 dni festiwalu będą od rana do wieczora wypełnione atrakcyjnym programem, który organizatorzy właśnie udostępnili na stronie www.pyrkon.pl. Dla wygody uczestników udostępniona będzie również PyrApka – pozwalająca nie tylko przeglądać program, ale także ułożyć własną tabelę z interesującymi uczestnika atrakcjami. W tym roku Pyrkon rozpoczął współpracę z uznanymi międzynarodowymi stacjami telewizyjnymi. Ostatnio informowaliśmy o marce Fox, a dzisiaj z przyjemnością ogłaszamy, że Sponsorem Bloku Dziecięcego został Cartoon Network. Na Festiwalu nie zabraknie dedykowanych atrakcji związanych z emitowanymi na tym kanale tytułami. Tegoroczna edycja Pyrkonu będzie szczególną gratką dla miłośników gier planszowych i karcianych. Wśród gości Bloku Gier Bez Prądu, dzięki staraniom Sponsora Games Roomu Black Monk Games, pojawią się: John Kovalic – twórca ilustracji do tak hitowych gier jak Apples to Apples czy Munchkin – oraz Ralph Horsley, którego grafiki można znaleźć chociażby w Dungeons and Dragons. W ramach tego bloku organizatorzy wraz z Fundacją Zagrajmy przygotowali Games Room – miejsce, gdzie bez żadnych ograniczeń będzie można całą dobę zagrać w gry planszowe. Pyrkon dba o wszystkich graczy, dlatego również na miłośników gier bitewnych czeka wydzielona strefa w ramach tego bloku. Największą niespodzianką tegorocznej edycji jest jednak jeden z gości. Sławą tegorocznego Bloku Filmowo-Serialowego jest Sebastian Roché! Aktor ten ma na koncie występy w The Originals i The Vampire Diaries, gdzie wcielał się w postać Mikaela Mikaelsona oraz w Supernatural w roli Balthazara. Obecnie możecie go oglądać w serialu Man in the High Castle jako Martina Heusmanna. Blok Literacki zainteresuje na pewno fanów sagi Czas żniw, ponieważ pojawi się w nim jej autorka Samantha Shannon. W tym samym bloku będzie można spotkać także Siri Pettersen - autorkę trylogii Czas Odyna.