Pyrkon 2017 już w ten weekend

Jednym z najciekawszych miejsc, które będzie można odwiedzić podczas festiwalu, jest Fantasium Creatium. To strefa, w której fantastyka łączy się ze sztuką. Prezentowane są rozmaite wystawy ze znanych uniwersów i autorskie projekty utrzymane w fantastycznych klimatach. Niesamowite konstrukcje z klocków LEGO z pewnością zaciekawią zarówno najmłodszych, jak i tych nieco starszych uczestników imprezy, zaś fani Gwiezdnych Wojen będą mogli obejrzeć liczne wystawy nawiązujące do ich ukochanej serii, ale nie tylko! Dla tej grupy mamy też wyjątkową niespodziankę! W samym sercu pawilonu 8. Międzynarodowych Targów Poznańskich stanie Tie Fighter - replika myśliwca wykonana w skali 1:1 o długości 6,3 metra, szerokości 6,4 metra i wysokości 7,6 metra. To pierwszy w Polsce model myśliwca z Gwiezdnych Wojen o tak imponujących rozmiarach. Przy salach Bloku Fantastyki Dalekowschodniej także będzie się działo. Oczy radować będzie: 500 modeli origami oraz model smoka japońskiego, zaprojektowany i wykonany z papieru specjalnie na Pyrkon. Dla wszystkich zainteresowanych jest także przygotowany specjalny Meet Point Mangi i Anime. To miejsce, w którym przez cały czas trwania festiwalu będzie można spotykać się, by porozmawiać o wszystkim związanym z komiksem i animacją japońską, a od czasu do czasu wziąć udział w dedykowanych tej tematyce punktach programu. Organizatorzy Festiwalu przygotowali również atrakcje dla miłośników zombie i widzów hitowego serialu The Walking Dead. We współpracy ze stacją FOX odbędzie się Zombie Walk – przez 4 godziny przed jego startem profesjonalne charakteryzatorki będą przemieniać uczestników w żywe trupy. Wydarzenie odbędzie się w sobotę o godzinie 15:00 w Bloku Integracyjnym, a każdy biorący w nim udział otrzyma drobny upominek od stacji FOX, Sponsora Głównego Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2017. Na imprezie będzie można zobaczyć też Pokaz mody alternatywnej „Altergroup i goście”. Podczas wydarzenia dziesięciu projektantów przedstawi aż 60 wspaniałych kreacji. Będzie można zobaczyć stroje inspirowane fantasy, gotykiem, steampunkiem oraz wieloma innymi stylami, a także wziąć udział w konkursie dla uczestników bądź fotografów i wygrać cenne nagrody. Trzydniowe bilety na imprezę wciąż jeszcze można nabyć drogą internetową na platformie Eventim. Sprzedaż na stronie potrwa do 29 kwietnia, do godziny 19:00. Uczestnicy, którzy kupią bilety w przedsprzedaży, będą mogli dostać się na teren festiwalu przeznaczonym specjalnie dla nich wejściem w Holu Wschodnim. Przed samym Pyrkonem i podczas trwania imprezy bilety będzie można nabyć w Holu Północnym Międzynarodowych Targów Poznańskich. Kasy funkcjonować będą: w czwartek w godzinach 10:00-19:00 oraz od godziny 10:00 w piątek do 15:00 w niedzielę non stop. Więcej informacji o atrakcjach przygotowanych na tegoroczną edycję Pyrkonu można uzyskać na stronie internetowej Festiwalu: www.pyrkon.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/Pyrkon/.