Google I/O - Więcej VR i AR, nowi partnerzy

Na trwającej obecnie konferencji I/O przedstawiciele Google zapowiedzieli premiery urządzeń zgodnych z rozwijaną przez Google platformą VR o nazwie Daydream. Pierwszym z nich ma być kolejny flagowy smartfon LG, prawdopodobnie model V30. Zgodnie z oczekiwaniami powinien wejść na rynek jeszcze w tym roku, jednak nie podano dokładnej daty debiutu. Obsługa Daydream zostanie w ciągu najbliższych miesięcy dodana także do smartfonów Samsung S8 i S8 Plus. Oczywiście użytkownicy sprzętu Samsunga w dalszym ciągu będą mogli korzystać z już dostępnych okularów Samsung Gear VR. Google poinformowało również o planowanym wprowadzeniu na rynek samodzielnych, nie wymagających smartfonu okularów VR. Referencyjny model takich gogli VR Daydream ma opracować Qualcomm, natomiast pierwsze konsumenckie urządzenia tej kategorii zostaną wyprodukowane przez HTC oraz Lenovo. Debiut tych urządzeń również planowany jest jeszcze w tym roku. Czym właściwie jest Daydream? To - pisząc wprost - następca Cardboarda. Tak jak w przypadku poprzednika jest to platforma obejmująca oprogramowanie, specyfikacja gogli oraz wymogi, jakie muszą spełniać kompatybilne z platformą smartfony. Ponieważ w odróżnieniu od Cardboarda Daydream nie jest platformą testową i developerską, ale konsumencką, wymagania wobec sprzętu są bardzo wysokie. Wymagany jest wysokiej jakości ekran OLED, odpowiednia moc obliczeniowa pozwalająca zachować płynność i odpowiednio szybki czas reakcji, a także sensory współpracujące z goglami i kontrolerami Daydream. Od strony programowej przewagą Daydream nad Cardboardem jest to, że zyskamy możliwość nie tylko oglądania filmów VR czy prostych gier VR, ale również otrzymamy interfejs systemowy Androida zgodny z VR.