CHIP RAPORT: Konferencja Google I/O 2017

Google I/O to ważne, coroczne wydarzenie dla programistów, organizowane przez amerykański koncern. "I/O" oznacza techniczny termin "input/output", ale w przypadku tej konferencji sensownym rozwinięciem tego skrótu będzie raczej slogan "Innovation in the Open".



Najważniejszym wydarzeniem wydaje się prezentacja nowego Androida.





Dwa nowe systemy operacyjne

Daydream - samodzielne gogle do VR

Google Lens - telefon rozumie, co widzi

Google.ai - inteligentna chmura

Nowa platforma programistyczna pozwala tworzyć aplikacje oparte na sieciach neuronowych. Google.ai ma działać w chmurze i służyć między innymi do diagnostyki medycznych oraz w kryminalistyce.

Google Assistant pomoże i doradzi

Wirtualny pomocnik, który zadzwoni, wyszuka informacje czy odtworzy muzykę lub film. W połączeniu z Google Lens ma być jeszcze sprytniejszy niż dotychczas.

Google Home

Inteligentny dom zgasi światło, jeśli o to poprosimy, uruchomi pralkę lub telewizor. Rozpozna też domowników i w zależności od tego z kim właśnie "rozmawia", będzie zależało do kogo wybierze numer po wydaniu polecenia "zadzwoń do mamy".

YouTube z wirtualnymi pokojami i czatem głosowym

Jedną z części aktualizacji Google Daydream będzie łatka dla YouTube VR, która pozwoli tworzyć współdzielone, wirtualne pokoje. Zaprosimy do nich znajomych i razem obejrzymy filmy!