Computex: są pierwsze sprzętowe nowości

Wśród pierwszych świeżynek Computexu pojawiły się procesory pokazane przez Intel. To cała rodzina Core X dla gniazda LGA 2066. Układy producent dzieli na dwie serie: Skylake-X i Kaby Lake-X. Procesory z obydwu "podrodzin" powinny pojawić się na rynku w czerwcu. Dell przywitał się z gośćmi targów prezentacją 3 komputerów dla graczy. To maszyny typu al-in-one. Wśród nich mamy modele Inspiron 27 7000 i 24 5000. Większa "27-ka" jest wyposażona w 8-rdzeniowy procesor. Łącze HDMI daje możliwość podpięcia do komputera także konsoli. Nvidia pokazała natomiast projekt Holodeck VR. Firma przekonuje, że wirtualna rzeczywistość to nie tylko świat gier. Holodeck ma służyć projektowaniu przedmiotów w wirtualnych warunkach. Twórcy chcą też w VR budować i szkolić roboty. Wszystko idzie ponoć w stronę wizji ze "StarTreka". Na Computexie promują się startupy i producenci aplikacji IoT (internet rzeczy). W sekcji InnoVEX znalazło się miejsce dla ponad 200 młodych firm z całego świata, wystawcy będą o nich opowiadać na stoiskach i ze sceny. Jeden z sektorów IoT, nazwany SmarTEX, skupia produkty z kategorii smart homes, wearables, druku 3D i elektroniki samochodowej. Na liście wystawców są m.in. Microsoft , Acer, Big Data, BenQ, Gigabyte, Nvidia, Tesla i American Megatrends. W sumie w Tajpej jest na 5 tysiącach stanowisk 1600 firm z 30 krajów. Rok temu Computex odwiedziło prawie 41 tysięcy osób. Wielkie targi na Tajwanie są organizowane od 1981 roku. Są jednym z największych na świecie wydarzeń typu business-to-business w kategorii teleinformatyki i internetu rzeczy. Plasują się na 2 miejscu pod względem liczby wystawców i gości. Rozpoczęty wczoraj (30 maja) Computex potrwa do 3 czerwca.