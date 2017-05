Google pokazało 2 nowe systemy operacyjne

Otwarta beta Androida O jest dostępna dla użytkowników telefonów Nexus oraz Pixel. Mogą oni zapisać się do testów pod tym adresem . Poza zmianami w interfejsie takimi jak przeprojektowane menu czy możliwość oglądania filmu w tle (Picture in Picture mode) warto odnotować nacisk na bezpieczeństwo. Istotną zmianą w tym zakresie jest decyzja, aby każda aplikacja z osobna musiała mieć przydzielone przez użytkownika uprawnienia do pobierania i uruchamiania plików z sieci.



Równolegle jest rozwijany Android Go przeznaczony dla urządzeń o niższych parametrach. Zostanie w nim zainstalowana specjalna wersja Google Play z aplikacjami przeznaczonymi wyłącznie dla urządzeń ze słabszymi procesorami i skromniejszą pamięcią operacyjną. Google zapowiada między innymi wprowadzenie możliwości zapisywania filmów z Youtube'a dla trybu offline..

Android O zostanie wydany między lipcem a wrześniem, a jego bliźniaka - Go - możemy się spodziewać na urządzeniach mobilnych w przyszłym roku.

Drugi dzień I/O rozpocznie się o 17:30 (polskiego czasu). To ważne, coroczne wydarzenie dla programistów, organizowane przez amerykański koncern. "I/O" oznacza techniczny termin "input/output" lub slogan "Innovation in the Open". Śledzimy dla Was cały czas przebieg konferencji Google'a.